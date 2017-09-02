Кейн: "Сборная Англии выполнила свою задачу"

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Кейн: "Сборная Англии выполнила свою задачу"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал победу своей команды над Мальтой в матче квалификации ЧМ-2018.

"Подобные выездные матчи всегда складываются сложно. Мы пытались взломать защиту соперника, но десять игроков сборной Мальты постоянно были за линией мяча. Понимали, что игра флангами должна была помочь нам найти пространство для решающей атаки. Тренер выбрал такой состав на этот матч, рассчитывая, что мы выиграем, и мы победили со счётом 4:0. Сегодня мы выполнили свою задачу" - приводит слова форварда "Тоттенхэма" BBC.

Стоит отметить, что Кейн в матче с Мальтой забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. 

Не пропустите видеообзор матча Мальта – Англия. | http://soccernews.ru

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