Кейн сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

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Кейн сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн сделал выбор между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

Как информирует испанская пресса, которая ссылается на близкое к  24-летнему нападающему "шпор" окружение, футболист исключает свой переход в стан "сине-гранатовых", так как его мечтой является выступление за королевский клуб.

Напомним, "Реал" начал переговоры по своему первому зимнему подписанию. | soccernews.ru

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