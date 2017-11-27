Кейн сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн сделал выбор между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

Как информирует испанская пресса, которая ссылается на близкое к 24-летнему нападающему "шпор" окружение, футболист исключает свой переход в стан "сине-гранатовых", так как его мечтой является выступление за королевский клуб.

Напомним, "Реал" начал переговоры по своему первому зимнему подписанию. | soccernews.ru