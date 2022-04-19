Кейн, скорее всего, останется в "Тоттенхэме"
Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн, по всей видимости, не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Times.
По сведениям источника, "Манчестер Сити", который мог купить Кейна прошлым летом, теперь сконцентрирован на трансфере форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. "Манчестер Юнайтед" также, скорее всего, откажется от варианта с Кейном.
В нынешнем сезоне 28-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 44 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18