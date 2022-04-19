Кейн, скорее всего, останется в "Тоттенхэме"

Теги манчестер юнайтедманчестер сититоттенхэмхарри кейн

Кейн, скорее всего, останется в "Тоттенхэме"

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн, по всей видимости, не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

По сведениям источника, "Манчестер Сити", который мог купить Кейна прошлым летом, теперь сконцентрирован на трансфере форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. "Манчестер Юнайтед" также, скорее всего, откажется от варианта с Кейном.

В нынешнем сезоне 28-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 44 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" договорился с тен Хагом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии

"Интер" разгромил "Милан" и вышел в финал Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов