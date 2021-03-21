Кейн собирается покинуть "Тоттенхэм"

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Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн планирует сменить клуб, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орштейн.

Англичанин желает бороться за серьезные трофеи и не уверен, что лондонский клуб сможет ему помочь в этом.

Однако, "шпоры" захотят получить внушительную сумму отступных, в случае ухода своего главного бомбардира последних лет.

По информации источника, президент клуба Дэниэл Леви потребует за 27-летнего игрока не меньше 120 млн фунтов. Кроме того, трансфер футболиста в команды из Англии практически невозможен.

В текущем сезоне АПЛ на счету 16 голов и 13 результативных передач в 26 сыгранных матчах.