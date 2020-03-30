Кейн собирается стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии

Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн рассказал о своих амбициях стать главным голеадором в истории "трёх львов".

Напомним, что сейчас лучшим бомбардиром национальной команды является Уэйн Руни, отличившийся 53 раза в 120 матчах.

На счету 26-летнего Кейна на данный момент 32 забитых гола в 45 играх.

"Глядя на текущее положение дел, я расстроюсь, если не стану лучшим бомбардиром сборной. Я уверенный в себе парень. Если продолжу играть за Англию в течение следующих 5-10 лет, то, безусловно, хочу побить этот рекорд. Уверен, что смогу сделать это, если останусь в форме и буду здоров", - цитирует Кейна Daily Mail.

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