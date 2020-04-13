Кейн согласен перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Кейн согласен перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн готов принять предложение "Манчестер Юнайтед", если таковое поступит, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 26-летний футболист считает проект "красных дьяволов" достаточно перспективным, чтобы в будущем бороться за трофеи.

Впрочем, проблемой может стать нежелание "шпор" усиливать конкурентов по АПЛ. Если руководство клуба не передумает, то переезд форварда на "Олд Траффорд" станет невозможным.

Напомним, что "Тоттенхэм" хочет выручить за Кейна почти 229 миллионов евро.

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