Кейн сообщил руководству "Тоттенхэма" о желании уйти

Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Как сообщает Sky Sports, нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн хочет сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации источника, футболист вновь сообщил руководству лондонского клуба, что хочет уйти. "Тоттенхэм" не хочет продавать своего лидера, но "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" уже контактировали с представителями англичанина. Все эти клубы выражают заинтересованность в трансфере форварда.

В текущем сезоне Кейн провел 33 матча в АПЛ, забил 22 гола и сделал 13 голевых передач.

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