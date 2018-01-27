Кейн спасает "Тоттенхэм" от вылета из Кубка Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" в гостях едва не проиграл "Ньюпорту". Спасителем "шпор" традиционно выступил Харри Кейн, который сравнял счёт в матче с "изгнанниками" на 82-й минуте, что позволит столичной команде реабилитироваться в переигровке на своём поле.

"Ньюпорт" – "Тоттенхэм" - 1:1

Голы: Эймонд, 38 - 1:0, Кейн, 82 - 1:1.

"Ньюпорт": Дэй, Уайт, Деметриу, Беннетт, Тозер, Уиллмотт, Пайп, Лэбэди (Долан, 84), Батлер, Нубл, Эймонд (Маккулски, 74).

"Тоттенхэм": Ворм, Фойт, Уокер-Питерс (Сон Хын Мин, 46), Триппьер, Вертонген, Сиссоко, Дайер, Ваньяма, Дембеле (Дэвис, 81), Льоренте (Алли, 66), Кейн.

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