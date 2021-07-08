Кейн стал автором уникального "достижения" на Евро
Фото твиттер Харри Кейна
Капитан сборной Англии Харри Кейн не реализовал пенальти в матче 1/2 финала Евро-2020 против Дании (2:1).
Вратарь датчан Каспер Шмейхель парировал 11-метровый нападающего "Тоттенхэма" на 104-й минуте встречи.
Это первый случай в истории Чемпионатов Европы с незабитым пенальти в овертаймах.
Стоит отметить, что после сейва голкипера Кейн всё-таки отправил мяч в ворота и этот гол стал победным в полуфинале.
Не пропустите: Кейн повторил рекорд Линекера в сборной Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Гари Невилл прокомментировал выход Англии в финал Евро-2020
-
"Реал" продлил контракт с Начо Фернандесом
-
Линекер прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020
-
Экс-арбитр Вилков прокомментировал спорное пенальти в матче Англия - Дания
-
Лунев подпишет контракт с немецким клубом
-
Президент "ПСЖ" прокомментировал подписание Рамоса
-
Соболев рассказал о своём состоянии после Евро-2020
-
"Ростов" пригласил на просмотр трёх потенциальных новичков
-
Рамос высказался о своём переходе в ПСЖ
-
Глушаков прокомментировал продление контракта с "Химками"
-
Англия не побеждает Италию в официальных играх с 1977 года
-
"Милан" приблизился к подписанию Жиру
-
Новичок ЦСКА Мухин назвал игрока, с которого берёт пример
-
Глушаков продлил контракт с "Химками"
-
2
Официально: Серхио Рамос стал игроком ПСЖ
-
1
Моуринью оценил эпизод с пенальти в матче Англия - Дания
-
"Райо Вальекано" ведёт переговоры с 17-летним российским футболистом
-
"Ливерпуль" представил новую гостевую форму
-
Хабиб отреагировал на выход сборной Англии в финал Евро-2020
-
Кейн стал автором уникального "достижения" на Евро
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1