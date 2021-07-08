Кейн стал автором уникального "достижения" на Евро

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Кейн стал автором уникального "достижения" на Евро

Фото твиттер Харри Кейна

Капитан сборной Англии Харри Кейн не реализовал пенальти в матче 1/2 финала Евро-2020 против Дании (2:1).

Вратарь датчан Каспер Шмейхель парировал 11-метровый нападающего "Тоттенхэма" на 104-й минуте встречи.

Это первый случай в истории Чемпионатов Европы с незабитым пенальти в овертаймах.

Стоит отметить, что после сейва голкипера Кейн всё-таки отправил мяч в ворота и этот гол стал победным в полуфинале.

Не пропустите: Кейн повторил рекорд Линекера в сборной Англии. | http://soccernews.ru
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