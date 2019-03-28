Кейн стал кавалером знака Ордена Британской империи

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Кейн стал кавалером знака Ордена Британской империи

Нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейн получил знак Ордена Британской империи, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, эту награду форвард получил за достижения в футболе. 

Награждение состоялось в Букингемском дворце и было проведено принцем Уильямом.

На Чемпионате Мира-2018 25-летний Кейн забил шесть голов и стал лучшим бомбардиром турнира.

Не пропустите: Кейн: "Я хотел бы играть в NFL через 10-12 лет". | http://soccernews.ru

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