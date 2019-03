Кейн стал кавалером знака Ордена Британской империи

Нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейн получил знак Ордена Британской империи, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, эту награду форвард получил за достижения в футболе.

Награждение состоялось в Букингемском дворце и было проведено принцем Уильямом.

@England captain @HKane today collected his MBE for services to football from Prince William at Buckingham Palace. pic.twitter.com/vQNWLOKTqa