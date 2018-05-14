Кейн стал самым полезным футболистом АПЛ

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Кейн стал самым полезным футболистом АПЛ

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн принес своими голами команде больше очков, чем любой другой игрок АПЛ.

Как сообщает Opta, 30 голов Кейна в сезоне принесли "шпорам" 22 очка. Второй по этому показателю Мохамед Салах, чьи 32 гола заработали "Ливерпулю" 16 очков.

Также в пятерку вошли Крис Вуд - 12 очков (10 голов), Ромелу Лукаку - 11 очков (16 голов) и Рахим Стерлинг - 11 очков (18 голов).

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Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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