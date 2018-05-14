Кейн стал самым полезным футболистом АПЛ

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн принес своими голами команде больше очков, чем любой другой игрок АПЛ.

Как сообщает Opta, 30 голов Кейна в сезоне принесли "шпорам" 22 очка. Второй по этому показателю Мохамед Салах, чьи 32 гола заработали "Ливерпулю" 16 очков.

Также в пятерку вошли Крис Вуд - 12 очков (10 голов), Ромелу Лукаку - 11 очков (16 голов) и Рахим Стерлинг - 11 очков (18 голов).

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