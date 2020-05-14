Кейн стал титульным спонсором "Лейтон Ориент"

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Кейн стал титульным спонсором "Лейтон Ориент"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн стал титульным спонсором "Лейтон Ориент".

Сообщается, что футболист проспонсирует три комплекта формы клуба. На домашнем комплекте будет написана благодарность врачам, на гостевом комплекте будет изображен логотип клиники, оказывающей помощь неизлечимо больным, а на резервном - название организации, которая занимается темами психического здоровья.

Кейн будет получать 10 процентов с продажи футболок. Отмечается, что "Лейтон Ориент" является клубом, в котором дебютировал Кейн в 2011 году.

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