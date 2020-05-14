Кейн стал титульным спонсором "Лейтон Ориент"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн стал титульным спонсором "Лейтон Ориент".
Сообщается, что футболист проспонсирует три комплекта формы клуба. На домашнем комплекте будет написана благодарность врачам, на гостевом комплекте будет изображен логотип клиники, оказывающей помощь неизлечимо больным, а на резервном - название организации, которая занимается темами психического здоровья.
Very proud to announce that I'm supporting the club that gave me my first pro start and three amazing causes by sponsoring @leytonorientfc's shirts for the 2020/21 season. pic.twitter.com/hTh1M7xNf3— Harry Kane (@HKane) May 14, 2020
Кейн будет получать 10 процентов с продажи футболок. Отмечается, что "Лейтон Ориент" является клубом, в котором дебютировал Кейн в 2011 году.
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