Кейн: "Тоттенхэм" не дает мне выигрывать трофеи"
Фото: Твиттер @HKane
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн сожалеет, что его команда долго не может завоевать какой-либо трофей. Накануне англичанин получил награду футболисту года на London Football Awards 2021, нозаявил, что командные трофеи для него важнее.
"Индивидуальные награды — это отлично, это фантастические достижения. В конце своей карьеры, уделю им больше времени.
Но моя цель как игрока сейчас — выигрывать трофеи вместе с командой. И хотя эта награда прекрасна, я хочу выигрывать самые большие призы, а "Тоттенхэм" этого не делает.
Я бы предпочел выиграть и командные трофеи и эту награду. С гордостью принимаю этот приз. Он свидетельствует о том, что это был хороший сезон, поэтому мне просто нужно постараться продолжать делать то, что я делаю", — цитирует Кейна Evening Standard.
Отметим, что London Football Awards награждают только тех футболистов, которые выступают за команды из столицы Англии.
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|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|15
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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