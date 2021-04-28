Кейн: "Тоттенхэм" не дает мне выигрывать трофеи"

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Кейн: "Тоттенхэм" не дает мне выигрывать трофеи"Фото: Твиттер @HKane 
Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн сожалеет, что его команда долго не может завоевать какой-либо трофей. Накануне англичанин получил награду футболисту года на London Football Awards 2021, нозаявил, что командные трофеи для него важнее.

"Индивидуальные награды — это отлично, это фантастические достижения. В конце своей карьеры, уделю им больше времени.

Но моя цель как игрока сейчас — выигрывать трофеи вместе с командой. И хотя эта награда прекрасна, я хочу выигрывать самые большие призы, а "Тоттенхэм" этого не делает.

Я бы предпочел выиграть и командные трофеи и эту награду. С гордостью принимаю этот приз. Он свидетельствует о том, что это был хороший сезон, поэтому мне просто нужно постараться продолжать делать то, что я делаю", — цитирует Кейна Evening Standard.

Отметим, что London Football Awards награждают только тех футболистов, которые выступают за команды из столицы Англии.

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