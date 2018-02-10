Кейн: "Тоттенхэм" здорово проводит решающий отрезок сезона"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн доволен последними выступлениями своей команды.

"Здорово, что нам удалось набрать семь очков в последних трёх матчах. Это решающий отрезок текущего сезона и мы его здорово проводим. Мы в хорошей форме, будем готовиться к Лиге Чемпионов, надеемся также удачно выступать и в АПЛ" - цитирует 24-летнего футболиста официальный твиттер "шпор".

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