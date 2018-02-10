Кейн: "Тоттенхэм" здорово проводит решающий отрезок сезона"

Теги тоттенхэмхарри кейн

Кейн: "Тоттенхэм" здорово проводит решающий отрезок сезона"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн доволен последними выступлениями своей команды.

"Здорово, что нам удалось набрать семь очков в последних трёх матчах. Это решающий отрезок текущего сезона и мы его здорово проводим. Мы в хорошей форме, будем готовиться к Лиге Чемпионов, надеемся также удачно выступать и в АПЛ" - цитирует 24-летнего футболиста официальный твиттер "шпор".

Не пропустите: Кейн вышел на второе место в списке бомбардиров северолондонского дерби. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 26 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
14 Кристал Пэлас 27 27
15 Суонси Сити 27 27
16 Саутгемптон 26 26
17 Ньюкасл Юнайтед 26 25
18 Сток Сити 27 25
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов