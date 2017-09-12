Кейн: "Тоттенхэму" есть что доказывать в Лиге Чемпионов"



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что его команда может успешно выступить в Лиге Чемпионов.

"В прошлый раз мы не так удачно выступили в Лиге Чемпионов. С тех пор мы ждали этого момента исправиться. Если мы выйдем из группы, то нет причин, почему мы не сможем пройти еще дальше", – приводит слова Кейна официальный твиттер клуба.

Напомним, что в Лиге Чемпионов "Тоттенхэм" сыграет в одной группе с "Реалом", дортмундской "Боруссией" и АПОЭЛом.

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