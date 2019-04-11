Кейн травмировался в матче с "Манчестер Сити"

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Кейн травмировался в матче с "Манчестер Сити"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн получил повреждение в игре с "Манчестер Сити" (1:0).

Как сообщает официальный сайт "шпор", у футболиста выявили повреждение боковой связки левого голеностопа. Точные сроки восстановления пока неизвестны, однако Кейн точно пропустит ближайший матч с "Хаддерсфилдом".

В этом сезоне Кейн провел 39 матчей, в которых отметился 24 голами и 7 ассистами.

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