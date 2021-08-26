Кейн требует от "Тоттенхэма" увеличения зарплаты

Фото твиттер Харри Кейна

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн хочет, чтобы клуб платил ему больше, сообщает The Times.

По сведениям издания, после срыва перехода в "Манчестер Сити" футболист поднял вопрос о размере своей зарплаты.

Сейчас звёздный нападающий зарабатывает 18,2 миллиона евро в год, однако он требует увеличения оклада до 24,3 миллиона.

Кейн в прошлом сезоне забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах. Его контракт с "Тоттенхэмом" действителен до 2024 года.

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