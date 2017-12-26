Кейн укрепил свои бомбардирские показатели, параллельно установив ещё один рекорд

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Кейн укрепил свои бомбардирские показатели, параллельно установив ещё один рекорд

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн оформил хет-трик в матче 20-го тура АПЛ против "Саутгемптона".

Таким образом, нападающий "шпор" обновил свой же рекорд по числу забитых мячей в Премьер-лиге за календарный год - 39.

Упрочил Кейн свои позиции и в гонке бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов, оторвавшись от Лионеля Месси уже на 2 результативных удара.

Также игрок сборной Англии установил новый рекорд по количеству хет-триков в АПЛ за календарный год, забив в 2017-м трижды за матч целых 6 раз.

Не пропустите: Ширер прокомментировал новый рекорд Кейна. | http://soccernews.ru

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