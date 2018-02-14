Кейн упрочил свое лидерство в списке лучших бомбардиров текущего сезона в Европе

Теги харри кейнювентустоттенхэм

Кейн упрочил свое лидерство в списке лучших бомбардиров текущего сезона в ЕвропеФорвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн упрочил свое лидерство в списке лучших бомбардиров текущего сезона в Европе.

Так, гол, забитый 24-летним нападающим "шпор" в ворота туринского "Ювентуса" оказался для него уже 33-м с августа прошлого года, что является лучшим результатом для игроков, выступающих в топ-5 европейских чемпионатах.

Напомним, Кейн установил рекорд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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