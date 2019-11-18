Кейн установил исторический рекорд квалификации Евро

Нападающий сборной Англии Харри Кейн вписал своё имя в историю европейского футбола.

Сообщается, что форвард "трёх львов" установил рекорд, забив во всех матчах квалификации Евро-2020.

Ранее никому не удавалось отличаться во всех играх отбора к континентальному первенству.

В сумме Кейн наколотил 12 голов в 8 матчах и пока лидирует в бомбардирской гонке турнира.

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