Кейн установил очередной рекорд "Тоттенхэма"

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Кейн установил очередной рекорд "Тоттенхэма"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн оформил дубль в матче 23-го тура чемпионата Англии против "Эвертона".

Теперь в активе 24-летнего футболиста 98 голов в составе "шпор" в рамках Премьер-лиги. Таким образом, Кейн стал лучшим бомбардиром лондонского клуба в эпоху АПЛ, превзойдя достижение Тедди Шерингема.

Всего нападающий сыграл за "Тоттенхэм" 191 матч во всех турнирах и забил 127 голов. 

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