Кейн установил рекорд АПЛ

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн стал рекордсменом АПЛ, сообщает официальный твиттер турнира.

27-летний футболист поучаствовал в 12 голах "шпор" в пяти стартовых турах Премьер-лиги. Это лучший результат в истории.

Кейн записал в свой актив 5 забитых мячей и 7 результативных передач в играх с "Эвертоном", "Саутгемптоном", "Ньюкаслом", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэмом".

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