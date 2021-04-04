Кейн установил рекорд АПЛ

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Кейн установил рекорд АПЛФото: Твиттер @SpursOfficial
В 30-м туре Английской Премьер Лиги "Тоттенхэм" благодаря дублю нападающего Харри Кейна смог добиться ничьей с "Ньюкаслом".

Форвард "шпор" довел количество своих голов, забитых на выезде до 84. Для этого ему понадобилось всего 120 игр в АПЛ.

Это является рекордом для чемпионата Англии, сообщает аналитический портал Opta. Ни одному футболисту АПЛ, кроме Кейна, не удавалось забить столько на выезде за одну команду.

Всего на счету англичанина в текущем сезоне 19 голов и 13 результативных передач в 28 матчах турнира. В гонке лучших бомбардиров он опережает вингера "Ливерпуля" Салаха на 1 мяч.

Читать также: Дубль Кейна не помог "Тоттенхэму" обыграть "Ньюкасл" | http://soccernews.ru
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