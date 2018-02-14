Кейн установил рекорд Лиги Чемпионов

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Кейн установил рекорд Лиги ЧемпионовФорвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн установил рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов, забитых игроком в своих первых девяти матчах турнира.

Так, 24-летний нападающий "шпор" на один результативный удар опередил Роналдиньо, Симоне Индзаги, Дидье Дрогба и Диего Косту, которые забили за указанное количество игр по 8 мячей.

Напомним, Аллегри сделал выбор между Кейном и Игуаином. | soccernews.ru

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