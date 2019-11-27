Кейн установил рекорд Лиги Чемпионов

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился дублем в игре с "Олимпиакосом" (4:2).

Таким образом, англичанин забил 20-й гол в турнире. Для этого ему потребовалось 24 игры, что является рекордом Лиги Чемпионов.

Ранее рекорд принадлежал Алессандро Дель Пьеро, который забил 20 голов за 26 матчей.

В текущем сезоне Кейн провел 17 игр, в которых забил 13 голов и отдал один ассист.

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