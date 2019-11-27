Кейн установил рекорд Лиги Чемпионов
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился дублем в игре с "Олимпиакосом" (4:2).
Таким образом, англичанин забил 20-й гол в турнире. Для этого ему потребовалось 24 игры, что является рекордом Лиги Чемпионов.
Ранее рекорд принадлежал Алессандро Дель Пьеро, который забил 20 голов за 26 матчей.
В текущем сезоне Кейн провел 17 игр, в которых забил 13 голов и отдал один ассист.
Читайте также: Кейн вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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