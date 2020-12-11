Кейн в 18 матчах этого сезона сделал больше голевых действий, чем за весь прошлый

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн имеет фантастическую статистику в текущем сезоне.

С начала кампании 2020/21 звёздный англичанин провёл 18 матчей, в которых поучаствовал в 27 забитых мячах (14 голов + 13 ассистов).

Таким образом, форвард "шпор" уже превзошел показатели прошлого сезона, когда он набрал "24+2" в 34 играх.

Не пропустите: Агуэро повторил достижение Дрогба. | http://soccernews.ru