Кейн в 2017 году забил больше голов, чем Бензема за 4 года

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Кейн в 2017 году забил больше голов, чем Бензема за 4 года

Форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн забил в 2017 году 56 голов.

Как сообщает Mister Chip, нападающий "шпор" в течение календарного года поражал ворота соперников чаще, чем его коллега по амплуа из "Реала" Карим Бензема за последние 48 месяцев (55 голов).

Стоит отметить, что Кейн является трансферной целью "Реала".

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