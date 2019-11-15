Кейн в матче с Косово может побить рекорд сборной Англии 111-летней давности
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил 11 голов за сборную Англии в 2019 календарном году.
Таким образом, 26-летний игрок "шпор" повторил результат Питера Крауча, который ему покорился в 2006 году.
Рекордсменами же по данному показателю являются Джордж Хилсдон и Дикси Дин, отличившиеся по 12 раз в составе "трёх львов" в 1908 и 1927 годах соответственно.
Если Кейн оформит хотя бы дубль в заключительном туре квалификации Евро-2020 против Косово, то побьёт историческое достижение 111-летней давности.
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