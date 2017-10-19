Кейн: "В матче с лучшей командой мира продемонстрировали, на что способны"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн высказался о вторничном матче своей команды против мадридского "Реала", состоявшемся в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Это был отличный вечер для нас, мы можем гордиться своей игрой. Мы продемонстрировали, на что мы способны, столкнувшись с лучшей командой планеты", - приводит слова 24-летнего нападающего "шпор" le10sport.

Напомним, в матче против "Реала" "Барселона" могла следить за Кейном. | soccernews.ru