Кейн в одних трусах искупался в снегу перед матчем с "Челси"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн в выходные побывал в финской Лапландии, где в одних трусах искупался в снегу, а затем нырнул в джакузи.
Футболист воспользовался выходными, полученными от главного тренера Жозе Моуринью. "Тоттенхэм" не имел матчей среди недели, так как рано вылетел из Кубка английской лиги.
Следующий матч лондонский клуб проведет 22 декабря против "Челси" в рамках 18-го тура чемпионата Англии.
В нынешнем сезоне 26-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 21 матч во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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