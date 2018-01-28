Кейн в третий раз за последние четыре сезона достиг отметки в 30 голов

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Кейн в третий раз за последние четыре сезона достиг отметки в 30 голов

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн поразил ворота "Ньюпорта" в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Этот гол стал для 24-летнего футболиста 30-м в составе "шпор" во всех турнирах текущего сезона.

Таким образом, Кейн в третий раз за последние четыре сезона достиг отметки в 30 забитых мячей.

Не пропустите: Кейн спасает "Тоттенхэм" от вылета из Кубка Англии. | http://soccernews.ru

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