Кейн в восторге от Конте
Фото: инстаграм Кейна\Автор неизвестен
Форвард сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал работу главного тренера "шпор" Антонио Конте после победы в матче с "Брайтоном" (3:1) в рамках 4-го раунда Кубка Англии.
"Конте прекрасен, я даже не могу описать то, насколько как он хорош.
Он изменил психологию команды. Мы должны продолжать усердно работать на поле и за его пределами", – сказал Кейн.
В нынешнем сезоне Кейн сыграл в 19 матчах АПЛ, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.
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