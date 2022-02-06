Кейн в восторге от Конте

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Кейн в восторге от Конте

Фото: инстаграм Кейна\Автор неизвестен

Форвард сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн прокомментировал работу главного тренера "шпор" Антонио Конте после победы в матче с "Брайтоном" (3:1) в рамках 4-го раунда Кубка Англии.

"Конте прекрасен, я даже не могу описать то, насколько как он хорош.

Он изменил психологию команды. Мы должны продолжать усердно работать на поле и за его пределами", – сказал Кейн.

В нынешнем сезоне Кейн сыграл в 19 матчах АПЛ, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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