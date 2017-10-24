Кейн верит в чемпионство "Тоттенхэма"

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Кейн верит в чемпионство "Тоттенхэма"

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн выразил надежду, что "шпоры" в нынешнем сезоне смогут выиграть английскую Премьер-лигу.

"Мы были очень близки к победе в АПЛ последние пару сезонов. Надеюсь, в этом сезоне у нас получится выиграть. Нужно завоёвывать трофеи, чтобы "Тоттенхэм" стал одной из лучших команд в мире, а я одним из лучших игроков в мире. Сейчас у нас есть невероятная установка сделать это, фантастический тренер, фантастическая команда. Я с нетерпением жду этого. Нужно продолжать работать. Всё выполнимо, нужно лишь поддерживать форму" - цитирует 24-летнего футболиста Four Four Two.

В этом сезоне Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 12 матчей, забил 13 голов и сделал 3 результативных передачи.

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