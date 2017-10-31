Кейн вернулся к тренировкам перед матчем с "Реалом"

Теги харри кейнреал мадридтоттенхэм

Кейн вернулся к тренировкам перед матчем с "Реалом"Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн приступил к тренировкам в составе своей команды.

Напомним, что лидер атак лондонцев испытывал проблемы с подколенным сухожилием.

Из-за травмы Кейн пропустил матч 10-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Матч "Тоттенхэма" и "Реала" состоится завтра, 1 ноября, начало игры -  в 22:45 по мск.

Читайте: Почеттино рассказал о шансах Кейна сыграть с "Реалом" http://soccernews.ru

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