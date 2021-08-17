Кейн вернулся к тренировкам с "Тоттенхэмом"

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Кейн вернулся к тренировкам с "Тоттенхэмом"

Фото твиттер Харри Кейна

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн сегодня возобновил работу с командой, сообщает Sky Sports.

Ранее СМИ писали, что футболист будет бойкотировать тренировки "шпор" из-за нежелания клуба продавать его в "Манчестер Сити".

Официальная версия отсутствия звёздного форварда на занятиях - карантин после возвращения из отпуска.

Кейн в прошлом сезоне забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах. Его контракт с "Тоттенхэмом" действителен до 2024 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" готов побить трансферный рекорд АПЛ ради Кейна. | http://soccernews.ru
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