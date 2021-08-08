Кейн вернулся в расположение "Тоттенхэма"

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Кейн вернулся в расположение "Тоттенхэма" Фото твиттер Харри Кейна

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн вернулся в расположение клуба.

Как сообщает Sky Sports, футболист до четверга будет находиться на карантине и будет заниматься индивидуально.

Напомним, что Кейн должен был присоединиться к команде еще в понедельник, однако он не приехал, продлив свой отпуск на Багамах.

Отмечается, что руководство "шпор" собирается оштрафовать футболиста.

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