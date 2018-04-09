Кейн: "Верю, что обгоню Салаха в гонке бомбардиров АПЛ"

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Кейн: "Верю, что обгоню Салаха в гонке бомбардиров АПЛ"Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн будет упорно тренироваться, чтобы выиграть звание лучшего бомбардира чемпионата Англии.

Сейчас англичанин имеет на своем счету 24 мяча в АПЛ, когда у Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" 29 голов.

"По-прежнему верю, что мне это по силам. До конца сезона осталось еще несколько игр. Я должен сосредоточиться на своей игре. Я не могу контролировать выступление Салаха.

Ясно, что форварду важно стать лучшим бомбардиром. Я буду упорно тренироваться над этим до конца сезона", - сказал он.

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