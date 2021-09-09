Кейн вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Англии

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Кейн вошёл в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Англии

Фото твиттер Харри Кейна

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн достиг отметки в 41 забитый мяч в составе сборной Англии.

Очередной гол звёздный форвард отправил в ворота Польши в рамках 6-го тура квалификации ЧМ-2022 в среду вечером.

Теперь Кейн входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории "трёх львов". Он вытеснил из топ-5 Майкла Оуэна (40).

Чаще за сборную Англии отличались только Джимми Гривз (44), Гари Линекер (48), Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

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