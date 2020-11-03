Кейн вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн отличился 149 раз в матчах английской Премьер-лиги.

По этому показателю форвард "шпор" сравнялся с Лесом Фердинандом. Теперь они делят десятое место среди лучших бомбардиров в истории турнира.

1. Алан Ширер - 260 голов;

2. Уэйн Руни - 208 голов;

3. Энди Коул - 187 голов;

4. Серхио Агуэро - 180 голов;

5. Фрэнк Лэмпард - 177 голов;

6. Тьерри Анри - 176 голов;

7. Робби Фаулер - 163 гола;

8. Джермейн Дефо - 162 гола;

9. Майкл Оуэн - 150 голов;

10. Харри Кейн, Лес Фердинанд - 149 голов.

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