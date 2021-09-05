Кейн вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Англии

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Кейн вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Англии

Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен

Нападающий сборной Англии Харри Кейн вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

В матче отборочного турнира чемпионата мира с Андоррой (4:0) Кейн забил свой 40-й гол и догнал по этому показателю легендарного Майкла Оуэна.

Больше голов за сборную Англии забили только: Джимми Гривз (44), Гари Линикер (48), Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

Не пропустите: Кейн ярко высказался о несостоявшемся переходе в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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