Кейн вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Англии
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен
Нападающий сборной Англии Харри Кейн вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.
В матче отборочного турнира чемпионата мира с Андоррой (4:0) Кейн забил свой 40-й гол и догнал по этому показателю легендарного Майкла Оуэна.
Больше голов за сборную Англии забили только: Джимми Гривз (44), Гари Линикер (48), Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).
Не пропустите: Кейн ярко высказался о несостоявшемся переходе в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Матч Бразилия - Аргентина завершен досрочно
-
В матче Бразилия - Аргентина произошел крупный скандал с участием полиции
-
Источник: "Манчестер Юнайтед" продал футболки с фамилией Роналду на 45 млн евро
-
Англия разгромила Андорру в отборе к ЧМ-2022
-
Роналду показал, как он вместе с семьей отдыхает в Манчестере (фото)
Лента новостей
-
Испания разгромила Грузию в квалификации ЧМ-2022
-
Бельгия разгромила Чехию в отборе ЧМ-2022
-
Германия уничтожила Армению в отборе ЧМ-2022
-
1
Месси и Неймар одинаково отреагировали на скандал в матче Бразилия - Аргентина (фото)
-
Матч Бразилия - Аргентина завершен досрочно
-
1
Месси высказался о скандале в матче Бразилия - Аргентина
-
Малком и Клаудиньо вернулись в "Зенит", не сумев сыграть за сборную Бразилии
-
В матче Бразилия - Аргентина произошел крупный скандал с участием полиции
-
Кейн вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Англии
-
1
Источник: "Манчестер Юнайтед" продал футболки с фамилией Роналду на 45 млн евро
-
Форвард киевского "Динамо" перенес операцию на сердце
-
Бэйл раскритиковал российский стадион после матча отбора ЧМ-2022
-
Осечка "Торпедо", провал "Оренбурга" и успех "Спартака-2": результаты 9-го тура ФНЛ
-
Англия разгромила Андорру в отборе к ЧМ-2022
-
1
Милевский забил пенальти "паненкой" красотке с татуировками (видео)
-
Роналду показал, как он вместе с семьей отдыхает в Манчестере (фото)
-
Лингард отпраздновал гол в стиле Роналду (видео)
-
Давид Луиз может перейти в клуб Серии А
-
Шомуродов рассказал об отношениях с Моуринью
-
Манчини оценил игру Балотелли в Турции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18