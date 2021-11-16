Кейн вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории сборной Англии

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Кейн вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории сборной Англии

Фото твиттер сборной Англии

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн достиг отметки в 48 забитых мячей в составе сборной Англии.

Форвард "шпор" догнал в списке бомбардиров "трёх львов" Гари Линекера. Они делят третье место в рейтинге.

В топ-2 голеадоров входят Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

Кейн выступает за английскую сборную с 2015 года, он отличился 48 раз в 67 матчах.

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