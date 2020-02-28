Кейн восстанавливается от травмы быстрее, чем ожидалось

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Кейн восстанавливается от травмы быстрее, чем ожидалось

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн может вернуться в строй раньше, чем предполагалось изначально.

По информации The Sun, если динамика восстановления футболиста после разрыва мышцы задней поверхности бедра сохранится на текущем уровне, то у него появятся шансы выйти на поле уже в начале апреля.

Напомним, что звёздный англичанин не играет с 1 января. Ранее сообщалось, что он рискует пропустить остаток сезона.

Возвращение Кейна в состав "Тоттенхэма" очень поможет команде, которая из-за перелома руки надолго потеряла ещё и Сон Хын Мина.

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