Кейн восстановился после операции на бедре

Теги тоттенхэмжозе моуриньюхарри кейнтравмы

Кейн восстановился после операции на бедре

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн близок к возвращению в строй после четырёхмесячного перерыва.

Как заявил главный тренер "шпор" Жозе Моуринью, 26-летний футболист полностью восстановился после операции на задней поверхности бедра.

Теперь звёздному форварду необходимо набрать форму и он сможет вернуться на поле.

Напомним, что Кейн травмировался 1 января в матче с "Саугемптоном" (0:1).

Не пропустите: Почеттино: "Хочу выиграть трофей с "Тоттенхэмом", прежде чем умру". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне

УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов