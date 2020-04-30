Кейн восстановился после операции на бедре

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн близок к возвращению в строй после четырёхмесячного перерыва.

Как заявил главный тренер "шпор" Жозе Моуринью, 26-летний футболист полностью восстановился после операции на задней поверхности бедра.

Теперь звёздному форварду необходимо набрать форму и он сможет вернуться на поле.

Напомним, что Кейн травмировался 1 января в матче с "Саугемптоном" (0:1).

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