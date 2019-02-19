Кейн восстановился после травмы на две недели раньше, чем ожидалось

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Кейн восстановился после травмы на две недели раньше, чем ожидалось

Ведущий форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн восстановился после травмы на две недели раньше, чем ожидалось, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 25-летний футболист уже приступил к тренировкам и в ближайшее время сможет вернуться на поле.

Напомним, что Кейн из-за травмы связок левой лодыжки не играет с 13 января.

В текущем сезоне нападающий сыграл за "Тоттенхэм" 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 6 ассистов.

Также отметим, что в субботу, 23 февраля, "шпоры" в гостях померятся силами с "Бернли" в рамках 27-го тура АПЛ.

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