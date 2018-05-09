Кейн второй год подряд поучаствовал не менее, чем в 30 голах в АПЛ

Теги тоттенхэмхарри кейн

Кейн второй год подряд поучаствовал не менее, чем в 30 голах в АПЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил гол в матче чемпионата Англии против "Ньюкасла" (1:0, второй тайм).

Благодаря этому форвард поучаствовал уже в 30 голах (28 мячей и 2 голевых паса) в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Кейну также покорилось это достижение - 36 (29 голов и 7 голевых пасов).

Не пропустите: "Манчестер Сити" установил рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"

Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов