Кейн второй год подряд поучаствовал не менее, чем в 30 голах в АПЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил гол в матче чемпионата Англии против "Ньюкасла" (1:0, второй тайм).

Благодаря этому форвард поучаствовал уже в 30 голах (28 мячей и 2 голевых паса) в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Кейну также покорилось это достижение - 36 (29 голов и 7 голевых пасов).

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