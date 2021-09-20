Кейн выдал худший старт в АПЛ за последние шесть лет

Фото твиттер Харри Кейна

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн проваливает начало сезона 2021/22 в английской Премьер-лиге.

28-летний футболист не сумел забить в четырёх стартовых матчах чемпионата. Подобное с ним произошло впервые за шесть лет.

В 2015 году сухая серия звёздного нападающего в АПЛ остановилась на отметке в шесть игр.

Примечательно, что в прошлом сезоне Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом лиги, оформив 23+14 по системе "гол+пас".

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