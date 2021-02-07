Кейн вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров "Тоттенхэма"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории лондонского клуба.
В матче 23-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (2:0) форвард забил свой 208-й гол в составе "шпор". Больше за "Тоттенхэм" забил только Джимми Гривз (266).
27-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэма". Он дважды становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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