Кейн вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории лондонского клуба.

В матче 23-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (2:0) форвард забил свой 208-й гол в составе "шпор". Больше за "Тоттенхэм" забил только Джимми Гривз (266).

27-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэма". Он дважды становился лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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