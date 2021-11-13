Кейн вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров сборной Англии

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Кейн вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров сборной Англии

Фото твиттер сборной Англии

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн достиг отметки в 44 забитых мяча в составе сборной Англии.

Форвард "шпор" догнал в списке бомбардиров "трёх львов" Джимми Гривза. Они делят четвёртое место в рейтинге.

В топ-3 голеадоров входят Гари Линекер (48), Бобби Чарльтон (49) и Уэйн Руни (53).

Кейн выступает за английскую сборную с 2015 года, он отличился 44 раза в 66 матчах.

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