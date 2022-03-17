Кейн вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн достиг отметки в 178 забитых мячей в рамках английской Премьер-лиги.

Напомним, что в среду звёздный футболист поразил ворота "Брайтона" (2:0) в перенесённой игре 16-го тура чемпионата.

По числу голов в АПЛ форвард "шпор" обогнал Фрэнка Лэмпарда (177) и вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Опережают Кейна только Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).

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