Кейн вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Фото твиттер "Тоттенхэма"
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн достиг отметки в 178 забитых мячей в рамках английской Премьер-лиги.
Напомним, что в среду звёздный футболист поразил ворота "Брайтона" (2:0) в перенесённой игре 16-го тура чемпионата.
По числу голов в АПЛ форвард "шпор" обогнал Фрэнка Лэмпарда (177) и вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
Опережают Кейна только Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).
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|Команда
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
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|40
|8
|Вулверхэмптон
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|39
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|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
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|Эвертон
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|36
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|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|26
|17
|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
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|18