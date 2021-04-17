Кейн вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ

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Кейн вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ Фото твиттер Харри Кейна

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился двумя голами в игре против "Эвертона" (2:2).

Это были 163-й и 164-й голы футболиста в рамках АПЛ.

Как сообщает сайт АПЛ, Кейн вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обогнав Робби Фаулера, на счету которого 163 гола.

Напомним, что лучшим бомбардиром в истории АПЛ остается Алан Ширер с 260 голами.

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